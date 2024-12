Bilancio di previsione, c’è l’ok. Berti: "In arrivo investimenti"

La giunta di Chiesina ha approvato il bilancio di previsione 2025, che dopo il necessario passaggio in Commissione sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale. Dalle cifre emerge la conferma della solidità economica del Comune, con oltre 4 milioni di euro destinati a garantire stabilità e rispondere alle necessità del territorio. Come già per il 2024, anche per il 2025 non sono previsti aumenti di tasse o tariffe comunali. Per quanto concerne l’addizionale comunale IRPEF, l’amministrazione si è dovuta adeguare alla normativa nazionale, che ha ridotto gli scaglioni da quattro a tre, introducendo un’aliquota unica dello 0.65%, fra le più basse della zona. Innalzata la soglia di esenzione, portata a 12mila euro. Nuove risorse saranno disponibili grazie all’avanzo di amministrazione, che sarà destinato a nuovi investimenti: in programma, interventi di manutenzione e arredo urbano, miglioramenti per scuole e impianti sportivi, e nuove iniziative sociali e culturali.

"Abbiamo lavorato per mantenere inalterate tasse e tariffe – afferma il sindaco Fabio Berti – non indebitare l’ente e preparare il terreno per importanti investimenti. Il dialogo con i cittadini e il confronto in Consiglio saranno fondamentali per completare questo percorso".

"Il grande lavoro svolto per ottimizzare le spese ci permette di non alzare tariffe e tasse, garantendo tutti i servizi essenziali – dice il vicesindaco Lorenzo Vignali –. Questo bilancio rappresenta un punto di equilibrio tra continuità e nuove prospettive. Grazie alla disponibilità di risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione, potremo avviare interventi che avranno un impatto concreto sulla qualità della vita dei cittadini".

Emanuele Cutsodontis