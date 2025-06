Biblioteca Mazzocchi. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori di riqualificazione alla biblioteca comunale Lorenzo Mazzocchi che, per consentire l’intervento, resterà chiusa fino al termine dei lavori. Obiettivo dell’amministrazione di Chiesina Uzzanese, migliorare la struttura, rendendola più funzionale e accogliente alla luce del crescente utilizzo riscontrato nei mesi scorsi, in particolare grazie all’orario continuato sperimentato con successo. "La biblioteca è uno dei luoghi più vivi del nostro paese – dichiara il sindaco Fabio Berti –. In questi anni ha saputo rinnovarsi e diventare punto di riferimento quotidiano per studenti, famiglie e lettori. Questo intervento nasce dall’idea di valorizzarla ulteriormente, mettendo in sicurezza la struttura e migliorandone gli spazi".

L’intervento interesserà principalmente il piano superiore, per garantirne la piena sicurezza e l’adeguamento alle normative, ma anche alcuni ambienti interni, la Sala Siface, e le aree esterne, per renderli autosufficienti, pronti ad accogliere iniziative ed eventi. Prevista anche l’installazione di un sistema di climatizzazione per rendere più fruibili gli spazi in estate: lo spazio a disposizione della cittadinanza sarà più ampio, più sicuro e più fruibile. "Andiamo a rendere gli spazi della biblioteca più versatili e adatti a ospitare tutte le attività che già oggi animano la struttura" spiega l’assessore ai lavori pubblici Aldo Pierluigi Benedetti. La biblioteca non è solo luogo di lettura e prestito libri, ma anche punto di ritrovo per tante attività culturali. "Oltre al servizio di prestito e consultazione, ospita incontri, laboratori, presentazioni, eventi per bambini e famiglie – sottolinea Fabrizio Magrini, presidente del Consiglio Comunale –. È un presidio culturale importante e attivo, e questo intervento ci permetterà di rilanciarlo ancora di più".