Basket Serie B Int.. Dany Quarrata ko

Finale d’anno con sconfitta per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata che cade (85-83) a La Spezia. Interrotta la striscia positiva. Ai nostri portacolori non basta il vantaggio accumulato nel terzo periodo. La formazione ligure non molla e a metà dell’ultimo quarto riesce a impattare il risultato a quota 75. Il finale ovviamente è combattutissimo: Dias risponde a Tiberti per l’84-83, poi i biancoblu perdono palla, Morciano fa 1/2 dalla lunetta e l’ultimo possesso si risolve con un nulla di fatto per Quarrata, che si mangia le mani per i 16 liberi sbagliati. Inutili le doppie-doppie di Tiberti (19 punti e 10 rimbalzi) e Regoli (16 punti e 11 rimbalzi). Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori resta in sesta posizione con 16 punti, assieme ad Arezzo e Mens Sana Siena. Il tabellino di Quarrata: Angelucci 14, Artioli 8, Balducci 3, Molteni 7, Calabrese 7, Diks, Regoli 16, Antonini 8, Babovic, Tiberti 19.

Gianluca Barni