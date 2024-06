Barsotti fra amarezza e sguardo a gara-4: "Poca continuità, una buona gara non basta"

Mastica amaro Federico Barsotti per una sconfitta arrivata in gara-.3 che sa davvero di beffa. Montecatini non ha mollato, ci ha provato fino all’ultimo a prendersi la promozione al primo match point, ma non ci è riuscita. Troppe onde nella prestazione della fabo, troppa disconfinuità e così è arrivato il verdetto: per il salto in A2 servirà il verdetto almeno di gara-4. Tutto rimandato a domani, di nuovo al PalaDelMauro. "È stata una gara a strappi, vinta da Avellino con merito – dice il timoniere degli Herons –. Siamo ancora avanti nella serie, ci siamo per lo meno guadagnati la possibilità di tornare a Montecatini, ma il nostro focus, la nostra concentrazione deve essere tutta sulla prossima partita. Domenica ci proveremo ancora, abbiamo perso di un punto e possiamo limare i dettagli, trovare degli accorgimenti, adattarci. Dobbiamo fare tesoro di quanto successo in questa partita. Sapevamo che chiudere la serie contro un avversario così forte non sarebbe stato facile".

E non lo è stato, perché Avellino ha cambiato passo nella ripresa, martellando di più il pallone in area, dove le statiche e i canestri sono saliti. Un dato che non fa piacere a Barsotti: "Nel secondo tempo la nostra difesa non è stata costante come nel primo tempo. Abbiamo concesso troppo e soprattutto non siamo stati in grado di evitare che Avellino prendesse dei vantaggi. Ripeto, va dato merito ad Avellino di aver vinto questa partita con una tripla surreale di Vasl. Ma la sconfitta la voglio ricercare nei problemi che abbiamo avuto in area, dove abbiamo sofferto. Stessa cosa in attacco, dove abbiamo fatto fatica a mettere il palline dentro. Non siamo stati bravi durante la partita a crescere. Non abbiamo però mai mollato. Per vincere qua non basta fare una buona partita come abbiamo fatto. Serve fare di più, serve fare una grande partita. E ci proveremo già domenica".

I 48 punti concessi sono troppi: "È uscita fuori una partita a punteggio alto, la prima di questa serie. Può starci – dice ancora Barsotti –, ma dobbiamo fare meglio in difesa perché i 48 punti concessi sono tanti, troppi per vincere qua. Ora tiriamo una riga, da domani iniziamo a preparare gara-4, dove servirà essere più continui. Questa volta non siamo stati capaci di giocare sempre con lo stesso ritmo: facevamo due cose buone e poi due errori. Gli epidosi non hanno girato dalla nostra parte. Non credo però alla sfortuna. Gli episodi girano dalla parte di chi ci mette più energia e intensità e Avellino ha fatto di più di noi proprio dal punto di vista dell’energia. L’ansia di vincere e raggiungere la promozione ci ha fatto giocare una buona partita, lo ripeto, non ottima. Dobbiamo fare di più di una buona partita per pensare di vincere ad Avellino".

Niccolò Casalsoli