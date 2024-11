Bancomat evoluto in arrivo. Al centro di Ponte Buggianese il servizio per la cittadinanza

Ponte Buggianese (Pistoia), 24 novembre 2024 – Dopo la chiusura della filiale di Intesa San Paolo di Ponte Buggianese, posta all’ingresso del paese ed avvenuta nei primi giorni dello scorso mese di ottobre, ci sono delle novità importanti. La trattativa che porterà all’installazione di un bancomat con sportello evoluto è andata a buon fine. Quindi nei prossimi mesi verrà messo a disposizione della gente che abita Ponte Buggianese questo nuovo ed importante servizio. “Il bancomat tornerà al centro del paese – dice il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi –. Sarà riaperto infatti sotto forma di sportello evoluto, ma non prima di gennaio. L’operazione è stata approvata. Date certe, però, al momento non ci sono, perché, come ho detto più volte, ci sono delle tempistiche, che non dipendono da noi, ma dalla banca, che sta appunto lavorando, per poter attivare il servizio”.

Sempre il primo cittadino del Comune pontigiano si è espresso descrivendo quali servizi potranno essere svolti grazie al nuovo bancomat evoluto, affermando che “ sarà possibile effettuare delle operazioni di prelievo e di versamento di soldi in contanti. Tutto ciò potrà essere effettuato anche dai commercianti e dagli esercizi commerciali. Ancora non si sa, se sarà possibile al suo interno pagare dei bollettini o dell’altro. Il fondo mi risulta che sia già stato individuato. Dovrebbe essere posto nella zona centrale di Ponte Buggianese, sicuramente sulla strada principale, quella di via Buggianese appunto”.

Il sindaco Tesi ha poi aggiunto: “Quando ci hanno avvisato della chiusura della filiale, noi come amministrazione comunale di Ponte Buggianese ci siamo mossi con la responsabile territoriale e capo area, affinché fosse mantenuto un presidio, come un bancomat evoluto, con un’entrata che desse accesso a un locale chiuso. Abbiamo chiesto questo per Ponte Buggianese, anche e soprattutto per tutelare la popolazione anziana e la sicurezza. Non si può fare un versamento, talvolta anche di somme importanti, in mezzo ad una strada. Questo accorgimento darà sicurezza al cliente ed anche a chi deve svolgere quelle operazioni necessarie all’inserimento ed al ritiro dei soldi”.

Simone Lo Iacono