Bambina caduta dalla finestra, tragedia sfiorata. Poi la telefonata con il padre: “Sto bene”

Montecatini, 13 marzo 2024 – “Sono caduta dalla finestra, ma sto bene". Due cose sono incredibili in questa storia che ha generato molta apprensione nella mattinata di ieri in pieno centro città. La prima è che la bambina precipitata dal primo piano della casa dove vive con la famiglia sta bene. La seconda è che lei stessa, neanche 4 anni, lo ha confermato al telefono con il padre. La piccola è precipitata all’improvviso dal primo piano, spezzando la quiete di una sonnolente mattinata nella zona di via Mazzini. Le dinamiche del fatto non sono chiare, ma l’incidente è avvenuto intorno alle 10, mentre vicino all’edificio, erano in corso dei lavori in strada. La visione di quel corpicino inerte ha straziato il cuore di tanti residenti e titolari di attività commerciali della zona. La madre è corsa disperata dalla sua piccina, sperando che non fosse successo il peggio. La bambina, per fortuna, respirava ed era cosciente, come se una mano invisibile avesse accompagnato la sua caduta con dolcezza sull’asfalto del marciapiede.

I soccorsi sono stati allertati subito attraverso il numero di emergenza unico 112. Sul posto sono giunte l’automedica da Pescia e un’ambulanza della Misericordia di Pieve a Nievole. Nel frattempo, è stato attivato il sistema di elisoccorso Pegaso. L’elicottero è arrivato richiamando l’attenzione di tutti in città. L’atterraggio è avvenuto allo stadio comunale Daniele Mariotti, dove la piccola era stata appena portata dai mezzi di soccorso. Il Pegaso è subito ripartito in direzione Firenze, dove gli specialisti dell’ospedale pediatrico Meyer attendevano la piccola. Una volta giunta alla struttura ospedaliera, la bambina, ancora in pieno stato di coscienza, e stata subito sottoposta a una serie di accurati accertamenti sanitari.

La madre, che non l’ha mai lasciata un attimo volando con lei con sul Pegaso, si stava struggendo nell’attesa del responso. Anche il padre, rimasto a Montecatini per badare agli altri figli, aspettava con ansia una risposta. Un potere superiore ha voluto bene alla bambina, che non ha riportato gravi ferite. Nel primo pomeriggio, i medici stavano valutando se rimandarla a casa in serata. I vicini hanno appreso con grande gioia la notizia, perché conoscono ormai bene la famiglia e sono affezionati ai bambini. Una tragedia evitata che avrebbe causato dolore e sconforto nel cuore di tutti in città a Montecatini. Ma per fortuna le cose si sono risolte per il meglio.