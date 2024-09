Balducci e Gribaldo in evidenza. Lo Sporting Montecatini sorride

Grossi risultati per lo Sporting Club Montecatini. I giovani della squadra termale stanno crescendo, mettendosi in mostra in giro per il mondo. Lorenzo Balducci, ad esempio, è stato finalista al J100 Liepaja 2024 Tennis Tournament in Lettonia e ha raggiunto i quarti di finale al prestigioso torneo di Barcellona, in Spagna. Grazie a queste prestazioni è salito al numero 520 della classifica mondiale under 18. Bene pure Matteo Gribaldo, capace di conquistare la semifinale sia in Slovenia che a Cuneo e di arrivare ai quarti di finale a Livorno; in virtù di queste prove, il ragazzo si è assestato nella posizione 840 del mondo. Da menzionare anche Davide Covi, abile a vincere i Campionati toscani di Terza Categoria sui campi del Tennis Club Pistoia. Al momento, è impegnato in un torneo open, con ben 140 iscritti, sui campi dello Sporting Club Montecatini. "È stata una bella estate – chiosa il responsabile tecnico dello Sporting, l’ex professionista Daniele Balducci – visto che abbiamo assistito a una crescita complessiva dei nostri giovani e a risultati di eccellenza ottenuti in tutta Europa. Ora iniziano le prove gratuite sui nostri campi per tutti i bambini e ragazzi che vogliano cimentarsi con i corsi dello sport del tennis: una occasione per iniziare a praticare una disciplina sportiva fantastica".

Dopo la splendida salvezza conquistata dalla squadra maschile di serie B1, ricordiamo a luglio la stupenda promozione in B1 della compagine femminile. Dopo aver strapazzato a domicilio, 4-0, il Circolo Tennis Decimomannu, della città metropolitana di Cagliari, le portacolori termali si ripeterono imponendosi 3-0 sui campi di casa. Gloria Ceschi, Vittoria Benedetti, Elisa Petroni e Asia Tronchetti, guidate dal capitano non giocatore Giulia Ferrari, misero la ciliegina su una torta sublime. Partite con l’obiettivo di una tranquilla salvezza, iniziarono a macinare risultati su risultati, tanto da finire la stagione regolare al comando della classifica assieme a Firenze: non passarono subito in B1, a causa del minor numero di gare vinte fuori casa. Ma nonostante ciò, disputarono un playoff perfetto, raggiungendo un traguardo insperato.

Gianluca Barni