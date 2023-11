Allarme degli albergatori: "Senza la baita di Natale poche attrazioni in città"

Montecatini Terme (14 novembre), 14 novembre 2023 – Il crollo della pino alle Terme La Salute, che ha causato lesioni di varia entità a sette persone, a pochi giorni dall’inaugurazione della Baita di Babbo Natale ha creato forti preoccupazioni in città, anche sul fronte economico e occupazionale. L’appuntamento ideato da Paolo Grossi, quest’anno, rischia in modo serio di non svolgersi. I vigili del fuoco di Pistoia, intervenuti alla Salute, poco dopo il crollo del grande pino hanno interdetto l’uso dell’intera struttura termale, delimitando gli accessi con nastro segnaletico, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza con verifica accurata delle altre piante presenti all’interno del parco.

Una decisione molto forte. Per questo motivo, il sindaco Luca Baroncini ha emesso un’ordinanza, dove ordina alle Terme di provvedere immediatamente alla verifica della stabilità di tutti gli alberi presenti all’interno e nelle immediate vicinanze dell’edificio. Se la società non provvederà a farlo, ci penserà l’amministrazione, addebitando poi tutti costi all’azienda di cui è socio di minoranza. L’episodio, oltre per la tragedia sfiorata ha destato forte preoccupazione tra gli albergatori, già critici per i ritardi legati alla promozione degli appuntamenti organizzati dal Comune. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, aspetta notizie concrete.

La Baita di Babbo Natale ci sarà o no? "Comprendo benissimo la necessità di Paolo Grossi di avere certezze, prima di aprire al pubblico. Apprezziamo senza dubbio l’ordinanza del sindaco Baroncini, ma vogliamo avere certezze. Già per il periodo dell’8 dicembre è prevista la presenza di turismo di prossimità. Vedo con un po’ di invidia che Pistoia e Arezzo si sono mosse per tempo per il Natale. Noi stiamo vendendo le camere senza un contenuto specifico per le festività".

Anche Giovanni Biondi, presidente di Assohotel-Confesercenti, attende notizie sul fronte dell’apertura della Baita di Babbo Natale. "Non ho ancora notizie – conferma – stiamo aspettando di sapere qualcosa. Dal 20 novembre, in città, due agenzie porteranno turisti per trascorrere vari fine settimana. Questa clientela è a conoscenza che a Montecatini c’è sempre qualcosa per Natale e questo consente di vendere vari pacchetti. Attendiamo con il cuore in gola di sapere in quali condizioni effettive si trova lo stabilimento La Salute, attraverso la risposta del Comune.

Ci sono fatti oggettivi: una volta le Terme potevano contare su squadre di giardinieri per la manutenzione. Il pino è senza dubbio una pianta difficile che richiede cura e, di conseguenza, costi elevati. Riflettiamo bene su questo aspetto". Il Comune, nel probabile caso che le Terme non ottemperino all’ordinanza, dovrebbe prendere in mano la situazione entro quarantotto ore.