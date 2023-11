Auto rubata, era nel Pescia. Il recupero dei pompieri

Hanno rubato un’auto e poi l’hanno gettata nel fiume Pescia. È successo a Ponte Buggianese, trecento metri a valle del ponte della Vittoria, all’altezza dell’incrocio fra via Rossini e via Fattoria. Ieri mattina qualcuno che stava passeggiando sull’argine ha notato la sagoma di un’auto bianca nell’acque del fiume. È stato dato l’allarme e sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. All’inizio si è temuto il peggio. Ma l’equivoco è stato presto chiarito perchè sull’argine sinistro sono stati notati i segni dei pneumatici dell’auto che entrava in acqua. È stato anche notato che all’interno del veicolo non si trovava nessuno. Sul posto sono anche intervenuti i sommozzatori. Dopo qualche ora il giallo è stato risolto. Dal numero di targa si è risaliti al proprietario che è giunto sul posto: "E’ l’auto che prende mio figlio - ha detto - e lunedì sera l’hanno rubata. Stamani (ieri ndr) sono andato a sporgere denuncia". In serata l’auto è stata tolta dall’alveo grazie a una gru dei vigili del fuoco. Resta il mistero del perchè i ladri hanno gettato l’auto nel fiume. Alcuni abitanti della zona hanno detto di aver visto lunedì sera dei ragazzi su un’auto bianca che compivano alcune manovre azzardate. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Dalle telecamere di sorveglianza della zona potrebbe venire qualche aiuto alle indagini.