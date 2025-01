’Atmosfere palustri’. La mostra di Pisano

Tutto pronto per vivere il fascino del Padule con ’Atmosfere palustri’, la nuova mostra fotografica che si inaugurerà oggi alle 14 al Centro Visite Baronessa Irene Alfano Montecuccoli in via Malucchi a Castelmartini, Larciano, a firma di Ettore Pisano. Non c’è giorno, ora, momento che il Padule appaia uguale. Il Padule di Fucecchio, poi, nei suoi angoli più nascosti, dona infinite atmosfere. Un incanto che racconta le tante storie di queste acque, della gente che vi ha vissuto e penato, della gente di oggi che lo cura e lo custodisce come un bene prezioso. L’artista sardo d’origine ma toscano d’adozione Ettore Pisano vive da cinquant’anni in Toscana, da quasi quaranta a Stabbia, ai margini del Padule di Fucecchio. La mostra proseguirà anche nei giorni 12, 18, 19, 25, 26 gennaio e 1-2 febbraio.

AF