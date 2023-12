Atelier Manila Rubens oggi sfila a Montecarlo

Modelle in bianco e nero nell’antica Dimora Patrizia di Montecarlo per il petite défilé dell’atelier Manila Rubens. Appuntamento con un aperitivo serale di classe con la stilista e designer pesciatina che si occupa di stile, di costume e di refashioning, che ha sempre lavorato sia per marchi prestigiosi della moda, italiani e internazionali, che con vari laboratori di produzione artigianale locali. "Le ultime collezioni da lei realizzate personalmente – fa sapere Sergio Barni dell’organizzazione della sfilata – sono modellate dai valori, che nel tempo hanno caratterizzato i suoi studi. Tra questi emerge negli ultimi anni l’attenzione per la sostenibilità e l’upcycling, che si aggiunge alle contaminazioni con alcuni elementi orientali (spiritualità, metamorfosi) e alle scelte sempre particolarmente attente alla consapevolezza storica di tessuti e materiali. Oggi ogni capo che esce dall’Atelier Manila Rubens si propone di farsi portatore di storie e contenuti di qualità eccezionale, con la leggerezza del sentirsi a proprio agio in quel che si indossa. Molto attuale la presenza di capi cosiddetti "passepartout", ossia da indossare in varie occasioni e anche in diverse stagioni". Per l’occasione, stasera a partire dalle 19.15 a Montecarlo, sfileranno in bianco e nero alcune modelle già esperte dei capi di Manila e altre nuove. L’evento si concluderà con un momento conviviale all’interno della stessa antica Dimora Patrizia.

Arianna Fisicaro