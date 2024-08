Aspettando Ferragosto. Al vecchio mercato dei fiori la festa in bianco della comunità

Dopo il grande successo della festa organizzata sabato 3 agosto per inaugurare la rinnovata struttura del Vecchio Mercato dei Fiori, cui è stata calcolata la partecipazione di oltre 2000 persone, pesciatini e non solo, l’amministrazione comunale ha deciso di dare continuità alla festa organizzando, nella stessa struttura, ‘Aspettando Ferragosto’, una serata intitolata ‘White Party’. Ancora una volta, l’incarico di gestire e curare la serata è stato affidato all’associazione culturale MaMò e Clarte, i fratelli Stefano e Claudia Masini. "Ferragosto è tradizionalmente un momento di svago, convivialità e condivisione con i cittadini – sottolinea il sindaco Riccardo Franchi – la festa che abbiamo voluto organizzare vuol essere un modo per stare insieme, per creare un sempre maggiore senso di comunità. Le città a Ferragosto si svuotano: noi, invece, vogliamo che Pescia dia un segnale di vivacità. Un momento in cui ci proponiamo di offrire a chi è già tornato dalle ferie, ma anche a chi le ferie le deve ancora fare, e, soprattutto, a chi non riuscirà a farle, la possibilità di trascorrere una serata estiva in ottima compagnia, all’insegna del divertimento".

I cancelli del Vecchio Mercato dei Fiori apriranno il 14 agosto alle 20, a ingresso libero. Ci sarà possibilità di cenare insieme, grazie a un paio di truck che offriranno le loro prelibatezze, street food, i drink del Bar Centrale, i dolci della Panetteria Pellegrini e i caffè di Pausa Caffè. Alle 22 è previsto il via alla musica, con dee jay Samuel e il vocalist Gutierrez del Full Stop. "White Party perché – spiega Stefano Masini – è il colore dell’estate, il colore più bello, il colore che ci farà aspettare Ferragosto. La festa è per tutti, ma per rimanere in tema con la serata, per fare ancora più festa, sarebbe bello se tutti i partecipanti indossassero capi di abbigliamento bianchi. Tutta la struttura sarà addobbata con decorazioni bianche. Come ospite avremo la discoteca Full Stop con Samuel dee jay e un vocalist come Gutierrez, che ha lavorato, e tutt’ora lavora, a livello nazionale, con importanti e durature esperienze a M2O e con dj Albertino. A mezzanotte arriveranno anche i cornetti caldi prodotti, anche questi, da Pellegrini. Io, gli amministratori comunali e mia sorella Claudia aspettiamo tutti per festeggiare insieme l’arrivo di Ferragosto".

Emanuele Cutsodontis