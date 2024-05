Ascensori guasti in ospedale, alcuni pazienti portati “a braccia”. "Episodi sempre più frequenti"

Pescia (Pistoia), 21 maggio 2024 – Nuove segnalazioni di disagi per gli utenti che hanno bisogno di usufruire dei servizi offerti dalle strutture sanitarie dell’ospedale Ss. Cosma e Damiano. Nella giornata di ieri, 20 maggio, nella nostra redazione sono arrivate una serie di denunce legate al mancato funzionamento degli ascensori in servizio nella ex Filanda. Al piano terra della struttura, direttamente connessa con l’ospedale, ci sono i laboratori di riabilitazione medica e cardiologica e il reparto geriatrico. Ai piani superiori, invece, diabetologia, dialisi e laboratori di oncologia. Alcuni degli utenti, ancora una volta, hanno trovato problemi a utilizzare gli ascensori. Sono due quelli operativi all’interno della struttura; entrambi, ci spiegano alcuni degli operatori, iniziano ad accusare il passare del tempo.

“Con lo spostamento in Filanda di alcuni ambulatori – ci dice uno di loro – è aumentato il carico di lavoro sui sono sottoposti. E capita di frequente che si blocchino. A causare il problema, ci hanno spiegato, sarebbe il surriscaldamento. Negli ultimi due mesi i casi si verificano quasi quotidianamente. E questo comporta parecchi problemi, in particolare agli utenti". Per andare da un ascensore all’altro, ci dicono, i pazienti sono costretti ad attraversare i reparti. Ma non tutti coloro che necessitano dei servizi dei piani superiori, in caso di problema agli ascensori, sono in condizione di poter salire autonomamente le scale. Ed è qui che nascono i problemi maggiori.

"È già successo almeno due volte – aggiunge un altro operatore – di essere costretti a chiamare in aiuto alcuni volontari, per portare a braccia, di peso, i pazienti ai piani superiori". A quanto ci risulta, le aziende che si prendono cura degli ascensori avrebbero già inviato alla direzione sanitaria il preventivo per realizzare degli interventi finalmente risolutivi, e sarebbero in attesa di una risposta. Per quanto riguarda uno dei due ascensori, sembra che l’ultimo problema accusato sia provocato da una scheda guasta, che dovrebbe essere stata sostituita nel pomeriggio di ieri.