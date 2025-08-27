Arriva il Palio degli arcieri. Protagonisti due ospiti d’onore. E Santa Maria punta dritto al bis

Uno degli appuntamenti più attesi della settimana del Palio della Città di Pescia è quello del sabato sera, quando in piazza Mazzini si svolge il concorso internazionale ‘La bellezza e l’eleganza della donna nel Medioevo e nel Rinascimento’. Quella che si svolgerà il prossimo 6 settembre è la ventiquattresima edizione dell’evento, e prenderà il via al termine del corteggio storico che partirà alle 20.45 da piazza XX Settembre. Quest’anno, a rappresentare la Lega dei Rioni, una dama del San Michele, il cui nome non è stato ancora annunciato. L’annuncio, però, è arrivato per i due ospiti d’onore, chiamati a condurre la serata. Due nomi di assoluto prestigio: saranno Giulia Capocchi, pesciatina di origine, volto amato della televisione italiana, che grazie a Linea Verde, trasmissione che conduce su Rai Uno, presenta il mondo delle tradizioni, dell’agricoltura e della cultura popolare, affiancata, in piazza Mazzini, da Federico Quaranta, voce di Decanter su Rai Radio2, anche lui volto televisivo, narratore delle eccellenze italiane e conoscitore profondo delle radici culturali del nostro Paese. Sarà sicuramente emozionante vederli presentare il concorso del sabato sera, e ancor di più la gara degli arcieri, la domenica pomeriggio, quando gli atleti di Ferraia, San Francesco e San Michele cercheranno di strappare il cencio ai detentori, il Santa Maria.

Il presidente dei biancorossi Stefano Marchi appare molto determinato. Gli abbiamo chiesto con che spirito il suo Rione si presenterà all’appuntamento: "I rionali sono carichi e pronti a sostenere gli arcieri come ogni anno – è la risposta –. Sono tanti i ragazzi che saranno in piazza, molti che sono parte del Rione da anni, e altri che si sono aggiunti da poco. Per quanto riguarda gli arcieri, nel gruppo c’è finalmente un clima di amicizia e di serenità. In tutti questi mesi si sono allenati con molta serietà e dedizione. Un grande aiuto è stato dato da Luca Biagi, che ha seguito il gruppo durante tutto l’anno".

"Mi auguro che questo impegno, sia degli arcieri che di Biagi, possa portare a un’altra vittoria – conclude Marchi –. Sappiamo che il giorno del palio è particolare, che l’emozione, molte volte, fa brutti scherzi. Noi, come Rione, ci crediamo. Sicuramente scenderemo in piazza agguerriti e ce la metteremo tutta per riportare il cencio in Domo- conclude –Poi, chiaramente, che vinca il migliore".

Emanuele Cutsodontis