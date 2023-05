Anziano si allontana Salvato dagli agenti

Un uomo di 85 anni è stato soccorso in stato confusionale dalla pattuglia pronto intervento della polizia municipale. Gli agenti diretti dal comandante Domenico Gatto, in servizio per il normale controllo della città, mentre transitavano in via dello Zizzolo hanno avvistato l’anziano che, ben vestito, camminava a margine della strada, diretto verso la periferia. Si sono avvicinati e hanno notato la presenza di fili d’erba sul collo e sulla schiena dell’uomo, presumibilmente segni di una caduta nei campi limitrofi. Prontamente, gli agenti si sono fermati e hanno avvicinato l’uomo, chiedendogli se avesse bisogno di aiuto. L’anziano,inizialmente, ha dichiarato di essere in giro per fare una passeggiata, ma dopo le insistenti domande, è emerso che disorientato non ricordava la sua provenienza ed era diretto verso la campagna con il rischio di cadere irreparabilmente nei fossi adiacenti le strade.Considerato inoltre che si trovava senza documenti, sono iniziate una serie di attività che hanno portato ad identificare l’uomo e, successivamente, a contatare il figlio entrambi residenti a Montecatini. Appena avvisato del ritrovamento, il figlio‚è corso al comando della Polizia Municipale per riabbracciare il padre. Subito dopo è stata ricostruita la dinamica di quanto era accaduto, ed è emerso che sin dalle prime ore dalla mattina l’alziano ri era reso irreperibile dalla sua abitazione allontanandosi senza dare nessun preavviso ai familiari. Appena accortosi dell’assenza del genitore, il figlio ha iniziato a cercarlo per la città, senza esito e quando ormai era privo di speranze di ritrovarlo e quindi prossimo a dirigersi a denunciare la scomparsa del padre, ha ricevuto la telefonata della oolizia municipale che lo ha informato e rassicurato che il padre si trovava negli uffici di via del Salsero. Il figlio felice del buon esito della vicenda ha ringraziato ripetutamente gli agenti della Municipale intervenuti.