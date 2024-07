Anniversario Unesco. Ecco le celebrazioni

La città festeggia il terzo anniversario dell’inserimento del patrimonio mondiale dei beni dell’umanità dell’Unesco con una serie di iniziative dedicate alla musica classica e alla valorizzazione del patrimonio esistente, con uno stanziamento di circa 30mila euro. "L’amministrazione comunale di Montecatini – si legge nella delibera appena approvata – ha deciso di celebrare, per il terzo anno consecutivo, l’anniversario dell’iscrizione nella World Heritage List del sito Great Spa Towns of Europe, di cui Montecatini è parte componente, avvenuta in data 31 luglio 2021, con un importante coinvolgimento delle autorità e delle istituzioni, nonché della cittadinanza; della cittadinanza". L’iniziativa programmata dal Comune si terrà durante la settimana dal 22 al 28 luglio. Ecco le iniziative previste per la rassegna: il 22 luglio, in particolare, in piazza del Popolo si terrà un concerto di musicisti, componenti del maggio musicale fiorentino, con musiche fra gli altri di Verdi, Mascagni e Puccini. Dal 22 al 28 luglio, poi, si potranno effettuare visite guidate gratuite per illustrare le principale bellezze di Montecatini Terme che hanno concorso all’iscrizione della città nella World Heritage List. "Iniziative di questo tipo – sottolinea la delibera – concorrono ad una migliore e più efficace promozione della città, assecondando la sua vocazione turistico-culturale e che la spesa di cui sopra permette di realizzare una serie di eventi che rispondono appieno alle aspettative dell’amministrazione comunale". Il Comune ribadisce che "questi eventi saranno per la città occasione di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale della città, e che per le sue peculiarità e affinità rientrano nelle attività istituzionali dell’ente, identificandosi come evento celebrativo istituzionale e manifestazioni culturali e di promozione turistica".

Da.B.