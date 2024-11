Andrea Pagni suona a Berlino nell’anniversario del crollo del Muro

Un montecatinese a Berlino, per celebrare in musica i 35 anni dalla caduta del Muro. È Andrea Pagni, maestro karateka e musicista oltreché responsabile della portineria dell’Hotel Michelangelo, a Montecatini Terme. Pagni ha preso parte al momento culminante dei festeggiamenti, al Festival della Libertà suonando la tastiera con la Band for Freedom Powered by Rockin’1000, in cui centinaia di musicisti e cantanti si sono uniti per creare un’esperienza che supera tutte le divisioni. La Band For Freedom Powered by Rockin’1000 è stato uno spettacolo inedito, che ha riunito moltissimi musicisti, tra dilettanti e professionisti, per una performance lungo le strade del Muro, quattro chilometri tra Alexanderufer e Zimmerstraße. "È stato un onore – ha detto Pagni –. È stata una kermesse fantastica, emozioni uniche dove la musica ha avuto un ruolo preminente all’interno di un programma variegato con sorprese, incontri e scambi culturali tra giovani e meno giovani di tante nazionalità".

G. B.