Andrea Bocelli al Tettuccio Grande attesa per il tenore Per lui c’è l’Airone d’Oro

La città torna a ospitare i più importanti personaggi dello spettacolo. Grande attesa per il tenore Andrea Bocelli, il primo ospite della sesta edizione di "Acqua in bocca (ma non troppo)", rassegna di incontri alle Terme Tettuccio, domani giovedì 27 aprile. Il sindaco Luca Baroncini consegnerà all’artista il premio Airone d’oro della città di Montecatini, da lui istituito. Alle 16.15 è prevista l’apertura cancelli del Tettuccio, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

L’artista di Lajatico ha raggiunto la notorietà con il Festival di Sanremo, che vinse nel 1994 nella sezione Nuove proposte. Andrea Bocelli ha visto la sua consacrazione con la lirica a livello internazionale. Il tenore da subito coltiva la passione per l’opera. I debutti a teatro sono tanti. Sul podio si alternano molte bacchette, a cominciare da Steven Mercurio, fino a Lorin Maazel e Zubin Mehta. I biglietti per i suoi concerti, in Italia e all’estero, vanno a ruba. Dagli Usa al Giappone, Bocelli è un divo. Nel 2010 gli viene assegnata una stella sulla Walk of Fame, la passeggiata delle stelle di Los Angeles. E’ la consacrazione, che si traduce in 90 milioni di dischi venduti, spettacoli per quattri presidenti degli Stati Uniti, per la famiglia reale inglese, tre papi e diversi capi di governo. Bocelli ha partecipato ad appuntamenti di ogni genere: le cerimonie dei Giochi Olimpici, l’Expo di Milano e quella di Dubai.

Al Tettuccio Andrea Bocelli si racconterà a Simona Peselli che conduce l’incontro. Sarà un viaggio attraverso la trentennale carriera del tenore di Lajatico, dove ha creato il Teatro del Silenzio che, una volta l’anno, a luglio, si anima di artisti di fama mondiale. Le prossime produzioni liriche, in pubblicazione per Umg, sono tre opere di repertorio: Lucia di Lammermoor di Donizetti e due capolavori di Verdi, "La forza del destino" e "Otello". Infine ci sarà un focus anche sulla Andrea Bocelli Foundation che nasce per volere del tenore nel 2011. Lo scopo è chiaro: "Aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale".

L’appuntamento di Montecatini, grazie al sostegno di Esselunga, sarà destinato a sostegno del progetto di costruzione dell’Hub educativo Abf zero dieci (frazione di Sforzacosta, Macerata) dell’Andrea Bocelli Foundation."Acqua in bocca – sostiene Alessandro Sartoni, vicesindaco e assessore – è diventata appuntamento fisso, apprezzata dai montecatinesi e dai turisti, dove personaggi dello spettacolo, cultura, editoria presentano i loro più recenti lavori". L’ultima presenza di Bocelli a Montecatini risale al 2013 al talk show "Senti se c’ha un amico", al Gambrinus.