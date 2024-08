Ancora un’aggressione in strada. Prima i pugni in faccia, poi la rapina

Lo ha colpito di sorpresa con un pugno nel viso, poi ha sottratto alla vittima 140 euro che teneva in tasca. Gli agenti del commissariato di Montecatini sono riusciti a individuare e denunciare all’autorità giudiziaria un tunisino, già noto alle forze dell’ordine, protagonista di una rapina commessa a tarda ora a pochi metri dalla zona della movida, ai danni di un bengalese. In base alla successiva denuncia-querela sporta dalla vittima e dai controlli delle riprese del sistema di videosorveglianza, l’aggressore si è avventato contro il malcapitato all’improvviso. Una volante del commissariato di Montecatini è arrivata in pochi minuti sul posto. Gli agenti hanno individuato in tempi rapidi il responsabile della brutale aggressione, sfociata nella rapina. Il bengalese, nel frattempo, è stato portato dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, dove i medici gli hanno dato un prognosi di sette giorni per contusioni multiple.

I successivi accertamenti effettuati dal personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, in seguito alla denuncia presentata, trasmessa alla procura, hanno permesso di appurare che il tunisino, richiedente protezione internazionale, è già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, commessi in provincia di Lucca. Per l’uomo è stata anche avviata la procedura per l’emissione del foglio di via da Montecatini, con l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

La polizia intanto prosegue senza sosta le indagini per individuare i tre malviventi che, all’alba di domenica, hanno rapinato il ristoratore Stefano Mariotti, titolare del ristorante ’Il Discepolo’ di Montecatini, mentre rientrava nella sua abitazione di Massa e Cozzile. Il bottino ammonta a circa 4mila euro, l’incasso della serata. I tre malviventi, che hanno agito armati di pistole e un’accetta, non sono riusciti a fare ripartire la macchina utilizzata per la rapina e, dopo che Mariotti ha tagliato la strada con la sua vettura, sono scappati tra i campi.

Due settimane fa l’indagine lampo condotta dagli agenti del commissariato di Montecatini ha consentito di individuare e denunciare i tre responsabili, due dei quali minorenni, e una ragazzo maggiorenne, di una rapina avvenuta durante la notte in via Amendola. Il ripetersi in un lasso di così pochi giorni dello stesso reato, seppur con modalità diverse, ha destato forte preoccupazione in città, mitigata dalla velocità con cui la polizia di Stato ha saputo risolvere due dei tre casi.

