Ancora un successo per il Karate Kwai

Ancora un successo per le atlete del Karate Kwai Montecatini. Le giovanissime atlete della palestra di Margine Coperta, dove si pratica lo stile Shotocan tradizionale del maestro Shirai hanno ottenuto la cintura nera al recente stage nazionale tenuto a Pieve a Nievole, alla palestra Bruno Fanciullacci. Alla manifestazione era presente la presidente Fikta maestra Yuri Shirai. Ecco i nomi delle brave atlete che hanno ottenuto la cintura nera: Irene Zacchiroli, Chiara Zacchiroli, Matilde Giovannelli, Nicole Caietti, Vittoria Marchi e Arianna Tintori. I principi dello stile Shotokan di Karate contengono nozioni di umiltà, rispetto, compassione, pazienza e calma sia interiore che esteriore. I fondatori ritenevano che attraverso la pratica del karate e l’osservazione di questi principi, il karateka era in grado di migliorarsi. Da ormai 56 anni, il karate Kwai di Margine Coperta rappresenta un’eccellenza per praticare questo stile.