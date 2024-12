Anche il basket dice basta. No alla violenza di genere

Una partita per lanciare un messaggio contro la violenza di genere. è quella che si giocherà oggi al PalaCarrara di Pistoia fra La T Tecnica Gema Montecatini e Toscana Legno Pallacanestro Livorno. Lunedì si è tenuta la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e anche la Pallacanestro Montecatini, reduce dal trionfo nel derby contro gli Herons, ha deciso di mettere al bando tutte le parole e i relativi comportamenti riconducibili alla violenza di genere, mettendo avanti a tutti la frase "Io dico basta". Un sentito basta a sessismo, bullismo, cat calling, revenge porn, misoginia, body shaming, violenza domestica. Questo La T Gema insieme all’associazione 365giornialfemminile, un messaggio al quale la società livornese ha subito aderito.

Le due squadre al momento della presentazione indosseranno una maglia dedicata alla lotta contro la violenza di genere con la scritta "Io dico basta”. Le magliette prodotte con l’aiuto dell’azienda Settepuntoquattro di Pistoia sono 106: una per ogni donna uccisa in questo 2024. I giocatori saranno accompagnati al loro ingresso in campo da alcune donne di ogni età, tra cui anche le proprie compagne, fidanzate e mogli, che indosseranno la stessa maglia per rafforzare il messaggio di assoluta chiusura a ogni genere di violenza, sottolineando come la questione riguardi tutti, anche il mondo dello sport in generale.

Un’iniziativa nata dalla dalla collaboratrice del marketing della Pallacanestro Montecatini, Federica Rastelli, assieme alla presidentessa dell’associazione Giovanna Sottosanti, alla quale ha voluto legare la propria immagine anche il Consorzio Pistoia Basket City in qualità di partner sostenitore del’iniziativa.

L’associazione 365 giorni al femminile, nata nel 2004, da venti anni si occupa della violenza di genere in tutti i suoi aspetti: primo ente a sorgere in tutta la provincia e a predisporre un centro anti violenza, punta anche a sensibilizzare l’argomento nelle scuole, attraverso convegni e corsi di formazione: soci e volontari saranno presenti all’ingresso del PalaCarrara con uno stand, con depliant e informazioni in merito.