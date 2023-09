All’ippodromo Sesana: Prova in Ricordo di Paolo Facci a Montecatini

Ultime riunioni della stagione di corse all’ippodromo Snai Sesana. Oggi si correrà ancora in notturna, con inizio del convegno alle 20,40. Dal punto di vista tecnico la prova più interessante è il premio in ricordo di Paolo Facci, la condizionata per puledri di due anni. Fellow Wise AS ha genealogia importante e nella sua ultima apparizione sulla pista ha mostrato quello che è il reale valore attuale, in sostanza, può replicare. Fayruz Mil si è ben presentata a Cesena, è ben sistemata ed ipotizzabile possa migliorare, conseguentemente piace. Anche First Lady Grif è cavalla stimata e può crescere rispetto alla prima uscita della sua carriera. Da vedere, nella serata, anche il trofeo Denis Coku con due batterie e finale. Nella prima Zeus di Girifalco sta correndo piuttosto bene nel periodo e nonostante la posizione di avvio, sembra un possibile protagonista della questione. Ambra Matto è maiden con i nastri, ma in valore assoluto non è inferiore a nessuno.

La ben sistemata Zarina D’Amore ed il potente, anche se enigmatico, Ubi Nella seconda Attenti Al Lupo sta andando come un treno e tutto sommato trova un’occasione per tornare per fare il protagonista. Vasty Di Poggio ha vinto e convinto in occasione del suo ultimo successo sulla pista e, vista la posizione di avvio, potrebbe replicare. Il volante Zermatt Key e Cabras Di Casei sono due nomi plausibili in ottica accoppiate e trio. SM, completano il pronostico. Naturalmente come sempre sono in programma tanti servizi aggiuntivi alle corse. in modo da rendere ancora più piacevole la serata, come "Il piccolo paese dei balocchi" dedicato alla famiglia e ai più piccoli, con personaggi in costume, trucca bimbi, i magnifici pony, la pista di mountain bike, ed ancora arena cinema sotto le stelle con la proiezione di vecchi cartoni animati, visita al museo dell’ippodromo e alla sala dedicata a Varenne, visita al tondino per osservare da vicino i cavalli prima del loro ingresso in pista.