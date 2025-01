Allievi, Esordienti e Giovanissimi. Ecco il Team Valdinievole 2025

Dopo la bella stagione 2024 il Team Valdinievole realtà ammirata del ciclismo giovanile nazionale, ha definito e comunicato le tre squadre che garantiranno l’attività per la prossima stagione che inizierà per gli allievi e gli esordienti a fine marzo. "Nonostante le difficoltà per reperire giovani – afferma il presidente della società Franco Sarti – abbiamo già definito gli organici per il 2025 con squadre giovanissimi, esordienti e allievi. Certo rispetto a qualche anno fa il numero dei tesserati è un po’ inferiore ed è il segno delle difficoltà che incontra il ciclismo giovanile. Il Team Valdinievole comunque prosegue la sua attività grazie all’impegno dei dirigenti, tecnici, sponsor".

Sono 16 complessivamente gli atleti con un sestetto allievi dove figurano quattro giovani riconfermati e l’arrivo del pratese Duccio Menici dalla Fosco Bessi di Calenzano, campione toscano esordienti 2° anno nella passata stagione, titolo vinto a Cenaia. Tre e tutti già presenti nel 2024, gli esordienti che saranno quindi alla seconda stagione in categoria dopo i buoni risultati conseguiti. Infine sette giovanissimi, settore per il quale il Team Valdinievole è sempre disponibile a accoglierne altri se capita l’occasione.

I direttori sportivi stanno predisponendo i programmi per la nuova stagione, che vedrà ancora i colori bianco e giallo presenti sulle strade della nostra regione con le maglie di un sodalizio che di successi e soddisfazioni ne ha avute tante negli ultimi anni.

Questa la squadra Allievi: Artiglieri Mattia, Bacci Daniele, Cerone Antonio, Castrucci Andrea (tutti riconfermati), Mugnaini Federico, Menici Duccio.

Questa la squadra Esordienti: Boretti William, Dati Matteo, Martinelli Francesco (tutti riconfermati).

Questa la squadra Giovanissimi: Marchini Paolo, Pieroni Diego, Picariello Matteo, Berton Francesco, Milani Lorenzo, Picariello Dario, Sheshi Kristy.

Antonio Mannori