All’ex Mercato dei fiori l’evento ’Inflorum’. Negli stand anche specialità enogastronomiche

L’amministrazione comunale di Pescia, in collaborazione con le associazioni di categoria, ha organizzato, sotto la volta del rinnovato ex Mercato dei Fiori, l’edizione zero di ‘Inflorum’, evento dedicato all’esposizione e vendita di fiori, piante, prodotti tipici del territorio e attrezzature da giardinaggio. A ingresso gratuito, i visitatori potranno immergersi nella bellezza della natura, nella storia e nella cultura della città. Nei 46 spazi allestiti dagli organizzatori, sarà possibile anche gustare specialità enogastronomiche prodotte dalle aziende del territorio, miele, castagne, affettati, formaggi. Un’occasione per incontrare espositori e produttori e scoprire la qualità delle loro creazioni; "è stato il primo pensiero che abbiamo avuto quando il Vecchio Mercato è finalmente tornato agibile- afferma Maurizio Aversa, assessore con delega all’agricoltura –Un lavoro di squadra, frutto della collaborazione con tutte le associazioni di categoria".

