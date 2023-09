Alle Terme Tettuccio: la Notte Magica di Miss Montecatini

Scocca l’ora della bellezza. Stasera dalle 21 alle Terme Tettuccio le venti finaliste si contendono il prestigioso titolo di Miss Montecatini. Conduce la serata Irene Casartelli, Miss Toscana 2012, la modella pistoiese che è arrivata alla finale di Miss Italia e vanta esperienze televisive in programmi di successo come ‘Uomini e donne’ e ‘Temptation Island’.

Ad aprire la serata Rebecca Riccetti, Miss Montecatini 2022 a cui toccherà passare lo scettro alla ragazza che le succederà nell’albo d’oro. Ma vediamo i nomi di chi sfilerà in passerella a caccia del titolo: Alessia Coscioni, Erika Ianuario, Erika Lago, Giorgia Maraviglia, Giulia Bertuccelli, Greta Arabelli, Jurisa Leka, Norah Mileti, Valeria Roncaccioli, Vanessa Floraea, Gaia Ricotta, Alessia Lodetti, Barbara Cordeiro, Sofia Natiello, Lucrezia Lunardi, Aurora Chistoni, Chiara Prandi, Aurora Braconi, Giada Santoni e Ilaria Bonelli.

I nomi delle 20 finaliste sono usciti da due semifinali molto combattute e seguite da un folto pubblico. Ma la serata non sarà imperniata solo sulla bellezza: Andy Bellotti, imitatore e trasformista, divertirà il pubblico con i suoi personaggi che ha presentato anche in Rai a ‘Tale e quale show’. Ritorna anche Camilla Gammuto che con la sua voce e la sua energia, darà ritmo alla serata. Ci saranno poi le esibizioni dei giovani allievi del Centro Danza Artefact di Montecatini dirette da Melissa Monti che è anche la coreografa che cura le esibizioni delle ragazze in concorso. Spazio ancora per il giovane rapper montecatinese, Mois G, un ragazzo di soli 16 anni.

Sara Fortiguerra, dopo aver presentato un repertorio pop, si cimenterà in due brani lirici, passione che coltiva da anni frequentando un istituto specifico a Parma. E tante altre le sorprese in programma.