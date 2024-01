Allarme sicurezza, incontro coi carabinieri al Circolo Arci Agorà

Nelle scorse settimane si sono registrati numerosi casi di truffe agli anziani e di furti nelle case, soprattutto nelle zone più isolate del territorio comunale. I malviventi hanno colpito soprattutto nelle frazioni collinari, dove si trovano diverse abitazioni isolate in cui agire lontano da occhi indiscreti che potrebbero mettere a repentaglio le azioni criminali. L’impennata di segnalazioni su raggiri portati a termine o anche solo tentati ha alzato il livello di guardia tra gli abitanti della zona.

Per questo il circolo Arci Agorà di Pietrabuona ha deciso di organizzare, questo pomeriggio alle 15, un incontro con il luogotenente Francesco Marraccini, comandante della stazione dei carabinieri di Pescia, e il sindaco Riccardo Franchi, che illustreranno cosa fare, come comportarsi in caso di approcci di malintenzionati, tentativi di truffe, furti in casa. Un vademecum importante, soprattutto per i soggetti più fragili come le persone anziane che vivono da sole, per evitare di cadere nella rete dei malintenzionati che battono il territorio.