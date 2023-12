Legionella dentro l’Rsa, paura tra gli ospiti. Il sindaco rassicura: “Situazione sotto controllo”

Monsummano Terme (Pistoia), 13 dicembre 2023 – “La struttura è totalmente affidabile e rappresenta un punto di riferimento del nostro territorio". Rassicura il sindaco di Monsummano Simona De Caro riguardo al caso di contaminazione da Legionella avvenuta nei giorni scorsi nella locale residenza sanitaria assistita. "L’intervento è stato immediato – prosegue la prima cittadina – ottemperando a tutte le disposizioni inserite nell’ordinanza. La situazione è ora sotto controllo, l’ipotesi di contaminazione ha riguardato solamente due stanze che sono state prontamente chiuse e sanificate".

La struttura dunque è stata bonificata, dopo aver isolato la parte dell’impianto che aveva coinvolto una stanza. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, a seguito di un controllo è stata riscontrata la presenza del batterio ed è scattata l’ordinanza del Comune a tutela della salute degli ospiti stessi della Rsa.

"Si evidenzia la gravità della situazione igienico-sanitaria a causa della presenza del batterio della legionella – si legge negli atti del Comune – nell’impianto idrico della struttura in questione. Ritenuto di dover adottare un provvedimento contingibile e urgente, ai fini della tutela della salute pubblica, per l’effettuazione delle specifiche misure ed interventi indicati dall’Azienda USL Toscana Centro, si ordina al gestore della struttura la chiusura camere numero 1 e 2 desk blu con bagno comune, effettuare la bonifica dell’impianto idrico entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo quanto indicato dalle Linee Guida per la prevenzione ed il con trollo della Legionellosi". La struttura si è messa immediatamente in moto per ripristinare la situazione igienica.

“Siamo soliti fare controlli indipendenti più volte l’anno – spiega Valentina Blandi, responsabile della Rsa – oltre a quelli previsti dalla Asl. Durante il campionamento da parte di questa è emersa la presenza di Legionella, circoscritta a una parte dell’impianto. Abbiamo provveduto immediatamente alla sanificazione e adesso è tutto a posto. L’impianto è sotto controllo e mi preme sottolineare che il campionamento della Asl è risultato positivo in quello specifico ramo della struttura e che in tutti i casi si tratta di un impianto costantemente monitorato durante tutto l’anno. La richiesta di bonifica nell’ordinanza comunale in cui ci è stato chiesto di chiudere l’are e di fare una sanificazione ci è giunta mercoledì scorso, ma avevamo già presentato tutta la documentazione in possesso sui campionamenti che facciamo costantemente".

Al momento l’Rsa ospita 51 degenti su 56 posti letto e un totale di circa 40 lavoratori al suo interno, di cui circa 30 di loro prestano servizio nella struttura da oltre 20 anni.