"Legionella in Alloggio Turistico: Ordinanza di Bonifica a Lerici"

Stop all’utilizzo dell’impianto idrico fino a che non sarà eseguita un completa bonifica. È l’ordinanza vergata dal Comune di Lerici all’indirizzo del proprietario di una casa a uso turistico, dopo che le verifiche di Arpal avevano evidenziato la presenza di Legionella nel soffione doccia del bagno. All’alloggio il personale della struttura di Igiene di Asl5 era arrivato a seguito di un caso di legionellosi riscontrato in un turista che aveva soggiornato in quell’alloggio "in un periodo compatibile con il momento del contagio".