Alla scoperta della natura. La nuova iniziativa degli astrofili per conoscere vulcani e terremoti

Torna con una nuova iniziativa per tutti l’associazione Astrofili della Valdinievole Alessandro Pieri di Monsummano. E lo fa con un corso su un tema di grande attualità come quello dei terremoti e della sismologia. Gli appuntamenti si terranno il venerdì di aprile, a partire da dopodomani alla sala Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti di piazza Martini a Monsummano. In particolare venerdì 5 aprile si parlerà di vulcanologia base, dinamica di eruzione, laboratorio pratico con rocce di vario tipo, il 12 aprile di eruzioni vulcaniche e della storia di Pompei e il 19 aprile una serata speciale sui terremoti: come si formano e cosa succede durante un sisma.

"Il fascino e la maestosità di un vulcano – spiega il presidente dell’associazione Franco Canepari – hanno sempre alimentato la curiosità dell’uomo per capire come da queste montagne particolari sputino fuori magma e gas. Conosciamo davvero questi giganti della natura? Ci siamo mai chiesti perché in alcuni punti del nostro pianeta il magma risalga dall’interno della Terra per alimentare eruzioni calde e a volte devastanti eruzioni vulcaniche? In questo corso impareremo insieme a conoscere le basi della vulcanologia per riuscire a interpretare le rocce prodotte dai vulcani e i meccanismi fisici e chimici che portano a un’eruzione".

Ma non finisce qui perché durante il ciclo di lezioni sarà presentato anche un approfondimento su Pompei per capire cosa successe durante una delle più famose eruzioni storiche. "Approfondiremo – conclude Canepari – anche gli aspetti principali della sismologia, spiegando gli eventi che portano alla formazione di un terremoto e tutte le conseguenze disastrose che impattano sulla nostra vita".

Il corso è presentato dall’astrofilo e geologo Lorenzo Barni ed è adatto a tutti, adulti e bambini. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 10 euro a persona che sarà utilizzato per sostenere le attività dell’associazione astrofili. Insieme alle lezioni, saranno consegnati ai partecipanti anche materiali sotto forma di dispense e di campioni. Per iscriversi è obbligatorio inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] che contenga il nominativo e un recapito telefonico di chi è interessato a partecipare.

Arianna Fisicaro