Alla Fiera non soltanto brigidini Quei maestri nei "Duri di menta" Piaciuta l’esibizione degli artigiani

Si è appena conclusa la manifestazione della Fiera di Lamporecchio, edizione 2023., organizzata dai commercianti del centro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il bilancio finale della manifestazione è decisamente buono, considerato gli ottimi spettacoli presentati e l’alta affluenza di persone, che, soprattutto nei giorni delle Fiera e del Fierino, hanno riempito il centro di Lamporecchio. Erano diversi anni che non si vedeva così tanta gente partecipare alla festa della Fiera. Le tre piazze storiche di Lamporecchio e parliamo di Piazza IV Novembre, piazza Berni e Piazza Lamarmora, hanno offerto ai visitatori numerose attrazioni, sotto forma di spettacoli musicali, concorsi di bellezza e concerti, bancarelle, giochi per bambini e tante altre attrazioni. Per i più giovani era attivo un attrezzato lunapark. Protagonisti della festa sono stati i brigidini, il famoso dolce noto in tutta la Toscana e che si abbina sempre al nome di Lamporecchio. Nel giorno della Fiera sono stari distribuiti gratuitamente a tutti i presenti che ne facevano richiesta, riscuotendo un grande successo. I brigidini sono stati offerti dalle ditte Rinati e Bianchini di Lamporecchio. Nel giorno del Fierino si è ritagliato uno spazio importante ed interessante un altro dolce, che spesso, soprattutto nel passato, si trovava esposto in vendita nei banchi dei brigidinai. Sono i cosiddetti "Duri di menta" i famosi bastoncini al sapore della menta. uno dei dolciumi più amati dai bambini di qualche anno fa, che non mancava mai sulle bancarelle dei mercati o delle sagre, insieme al croccante, le stringhe di liquirizia e i brigidini. Nell’occasione degli esperti brigidinai, Damasco Bocconi, Paolo Bocconi e Piero Giannoni si sono esibiti nella dimostrazione manuale di come si preparano questi dolci. Un lavoro che richiede esperienza, precisione e abilità. Un lavoro osservato dalle numerose persone che guardavano le fasi della lavorazione con attenzione ed ammirazione. Alla fine i "Duri di menta" sono stati offerti gratuitamente. Massimo Mancini