Chiesina Uzzanese, lotta agli abbandoni di rifiuti: arrivano gli ispettori Alia

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 23 settembre 2024 - Informare ed educare al rispetto dell’ambiente e delle normative, ma anche controllare ed ispezionare i conferimenti dei cittadini e, se del caso, sanzionare: questi tra i principali compiti della figura degli Ispettori Ambientali di Alia Multiutility che verrà introdotta a partire dal mese di ottobre nel Comune di Chiesina Uzzanese. Il comune della Valdinievole, le cui origini risalgono al XIII secolo e sono direttamente collegate alla storia della pianura in cui si trova, ha superato l’80% di raccolta differenziata dei rifiuti nel 2022 (dati certificati Arrr Toscana) e da quest’anno ha attivato il nuovo sistema di tariffazione corrispettiva che implica una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. Sale, quindi, a 29 il numero totale dei comuni dove sono attivi gli Ispettori Ambientali, tra i 58 gestiti da Alia nella Toscana centrale. Queste figure professionali, esperti nel campo della tutela ambientale, hanno ricevuto una formazione specifica su temi quali la gestione dei rifiuti, operano in stretta collaborazione con la Polizia Municipale e rivestono un ruolo strategico per garantire il rispetto delle normative ambientali e mantenere il decoro urbano.

In accordo con l’amministrazione comunale gli Ispettori si occuperanno di tre progetti ritenuti prioritari. Il primo riguarda i ‘controlli anti – abbandoni’, vere e proprie azioni di pattugliamento e di lotta agli abbandoni di rifiuti pensate per garantire e migliorare il decoro nelle strade. Il secondo progetto riguarda il ‘Pronto intervento ambientale’ e vedrà scattare controlli tempestivi di fronte a segnalazioni inviate da cittadini, Comune e Polizia Municipale. Il terzo progetto si chiama ‘Chiesina pulita’ e ruoterà attorno a controlli e verifica del conferimento dei rifiuti e delle raccolte differenziate, con particolare attenzione ai cestini getta-rifiuti, alle campane stradali e ai cassonetti riservati agli abiti usati. "L'introduzione degli Ispettori Ambientali nel nostro comune rappresenta un importante passo avanti per la tutela e il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini – ha dichiarato il sindaco di Chiesina Uzzanese, Fabio Berti-. Questa iniziativa è parte integrante del nostro impegno nel garantire un ambiente più ordinato e vivibile per tutti. Collaborare con Alia in questo percorso ci permette di promuovere una cultura del rispetto del territorio, fondamentale per il benessere della nostra comunità. Servirà anche per verificare che tutti i residenti del nostro Comune siano in regola con l’iscrizione al servizio ed evitare disparità fra i cittadini”.

"La presenza degli Ispettori Ambientali è cruciale per rafforzare il nostro impegno nella salvaguardia dell'ambiente. Queste figure saranno determinanti nel promuovere pratiche sostenibili e nel garantire il corretto conferimento dei rifiuti – ha commentato il vicesindaco con delega all'ambiente, Lorenzo Vignali-. La lotta contro l'abbandono dei rifiuti, per il decoro urbano non è solo una questione di controllo ma soprattutto di educazione e sensibilizzazione dei cittadini. È un'azione indispensabile per preservare la bellezza e la salubrità del nostro territorio." "L'azione degli Ispettori Ambientali è fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle normative – ha dichiarato il Consigliere Comunale con delega alla sicurezza, Andrea Baldaccini-. Il loro compito di controllo e ispezione ci consente di prevenire comportamenti scorretti e, se necessario, di sanzionarli adeguatamente. Le sanzioni sono un mezzo per disincentivare le infrazioni e far comprendere l'importanza del rispetto delle regole, contribuendo così a mantenere Chiesina Uzzanese pulita e sicura per tutti." “È importante ricordare che nella lotta agli abbandoni dei rifiuti l’opera degli Ispettori Ambientali è centrale, visto che permette un monitoraggio efficace ed un costante presidio del territorio. È altresì fondamentale il senso civico e la collaborazione dei cittadini - ha concluso Simone Boschi, Direttore dell’area Controllo e Rendicontazione Servizi di Alia - Sono proprio gli utenti che oggi grazie ad Aliapp, la nuova App di Alia, scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, hanno a disposizione sul proprio telefonino numerose funzionalità, e possono effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati - indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo feedback sulla gestione della rimozione – ma anche se un cassonetto o un cestino pubblico è pieno, sporco o danneggiato, un mancato ritiro o svuotamento oltre alla prenotazione di ritiro ingombranti, ed esser informati su come differenziare correttamente i rifiuti grazie al ‘Dove lo butto’, inquadrando il codice a barre di un qualunque oggetto.”

Vari e articolati i compiti degli Ispettori Ambientali di Alia, che nel corso dei primi sei mesi del 2024, su tutti i territori gestiti nella Toscana centrale, hanno complessivamente effettuato 46.468 controlli ed elevato 1.643 verbali per un controvalore di 226.045 euro.

Attività e obiettivi degli Ispettori Ambientali. Controllo e monitoraggio: pattugliano il territorio per garantire la corretta gestione dei rifiuti da parte di cittadini e attività commerciali. Prevenzione e lotta agli abbandoni: identificano episodi di abbandono di rifiuti e collaborano con le forze dell'ordine. Attività commerciali: verificano il rispetto delle normative di gestione dei rifiuti. Educazione e sensibilizzazione: promuovono buone pratiche ambientali e la corretta raccolta differenziata; Collaborazione con enti e istituzioni: lavorano insieme a enti e aziende locali per affrontare in modo coordinato le questioni ambientali. Sono complessivamente 42 gli Ispettori di Alia in azione nel territorio della Toscana centrale. In particolare, i Comuni in cui il servizio è già attivo, sono Bagno a Ripoli, Barberino-Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Empoli, Fiesole, Figline Incisa Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lamporecchio, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montecatini Terme, Montemurlo, Pieve a Nievole, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.