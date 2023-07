Chef di Montecatini sbanca a Las Vegas: Alfio Longo guida 16 ristoranti

Montecatini Terme, 8 luglio 2023 – Si chiama Alfio Longo ed è un ex alunno dell’alberghiero Martini. Per un po’ di tempo ha lavorato alla corte di Sirio Maccioni a Le Cirque, poi ha girato il mondo in strutture prestigiose e adesso è Head Culinary operations per il Red Rock Casino Resort Spa a Las Vegas

Ci può raccontare in cosa consiste attualmente il suo lavoro?

"Sono a capo delle operazioni culinarie di un Hotel, Resort, Casino con 16 ristoranti tutti diversi: dalla cucina di lusso al cafe bakery. Ho un team di 250 cuochi. Io mi occupo di tutto cio che riguarda la qualità, la scelta delle strategie, l’offerta da proporre, la scelta della squadra di chef, lo sviluppo di nuovi concetti".

Quali studi ha seguito?

"Mi sono diplomato al Martini, successivamente ho seguito la Glugs School a New York, infine l’università Cornell per Food & Beverage management nel 2021".

Vogliamo elencare gli eventi da lei organizzati direttamente o indirettamente?

" Ce sono tanti. Ho avuto lonore di essere parte del pre opening team di Galaxy Macau, uno dei più grandi Casino al mondo, a Macau. Ho fatto eventi per Chain de Rotisseurs che è una società gastronomic internazionale molto quotata. Sono chef onorario della James Beards Ho organizzato cene per royalty, celebrità, politici".

Cosa porta con sé di Montecatini ogni volta che affronta un viaggio?

"La semplicità, l’umiltà e l’italianità".

Come si può sintetizzare la cultura dell’accoglienza?

"Anticipare, dal cuore, autenticità, genuinità, intuizione. Questi sono gli ingredients x una ricetta di successo. La mia famiglia adesso vive a Pistoia, bisogna sempre ticordarsi da dove tutto inizia ma affacciandoci al mondo".

Un consiglio ai giovani montecatinesi?

" L’ospitalità sta cambiando tanto, occorrono conoscenze, esperienze e sacrificio per stare al passo con l’evoluzione della Vision"

ll suo luogo del cuore a Montecatini?

"Quando posso, vado sempre da Ricciarelli a Montecatini in piazza. Pizza ottima, David Ricciarelli professionale. Un luogo rilassante affacciato sul cuore di Montecatini. Avevo lavorato all’Uno Più con il padre di David, lavorare con il padre di David, Renzo. Era un grande, da lui ho imparato tantissimo".