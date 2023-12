Albero delle feste donato all’ospedale

L’Ospedale "SS.Cosma e Damiano" si è tinto di rosso e oro grazie all’iniziativa di un gruppo di florovivaisti e di agricoltori della Valdinievole che hanno donato un albero e una serie di Stelle di Natale, pianta simbolo delle festività. Felice per l’offerta Giuditta Niccolai, direttore sanitario. "Un sentito ringraziamento per l’albero alla ditta Marchini Alfio di Pescia, per le stelle al signor Massimo Incerpi dell’Agriturismo Monte a Pescia – ha detto – che sottolinea che la donazione è in memoria di Giulio Pacini, floricoltore pesciatino. Grazie anche a Luano Papini, titolare dell’Azienda Barignano, per la consegna e il contributo all’installazione degli addobbi che alimentano un clima familiare e di tradizione".