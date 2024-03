Alberghiero sempre più moderno. Al Martini cucine in stile Masterchef

Taglio del nastro dei nuovi e moderni laboratori di ricevimento, cucina e sala bar nella terza sede dell’Istituto alberghiero Martini. A tagliare il nastro, con il dirigente Riccardo Monti che per primo aveva creduto nel progetto della terza sede, c’erano l’assessore all’istruzione Federica Rastelli, il vice presidente del consiglio provinciale Gabriele Giacomelli e Cristiana Pasquinelli in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che ha elargito per questo progetto, iniziato 10 anni fa, 500mila euro. Gli altri 500mila sono stati ripartiti tra Provincia, Stato e lo stesso istituto alberghiero. "La Fondazione – ha detto Pasquinelli – valuta attentamente lo sviluppo socio-culturale del territorio, ha un patrimonio da investire e valuta attentamente i progetti da finanziare. Se abbiamo sostenuto questa ristrutturazione, significa che l’alberghiero Martini lo merita". Il centro della città è stato dotato di un fiore all’occhiello. Ma il lavoro non è finito: presto saranno inserito anche un ascensore.

Il preside Monti ha spiegato che l’obiettivo è trasformare questa sede in un polo da aprire al territorio: "È stato un cammino lungo, iniziato nel 2014. Siamo partiti dal tetto e anno dopo anno abbiamo effettuato vari interventi. Siamo soddisfatti del risultato. Abbiamo architettato una cucina didattica in stile Masterchef. La nostra intenzione è di utilizzarla non semplicemente come scuola ma anche per organizzare eventi e corsi di cucina, anche per adulti, in fascia serale. E poi, speriamo fortemente che possa servire per riqualificare quest’area cittadina che ne ha davvero bisogno". Una scuola moderna, un luogo nel quale si potrà offrire agli studenti una formazione al passo con le richieste del mercato internazionale in una città targato Unesco dove il turismo e il termalismo necessitano di figure in grado di competere con le altre città termali europee. "Sono davvero soddisfatta e orgogliosa – ha detto Federica Rastelli – e parlo a nome della giunta. L’alberghiero è un valore aggiunto nel quale crediamo fortemente. Finalmente gli studenti non dovranno più muoversi per andare nelle altre due sedi".

La struttura di via Garibaldi è la ex scuola media Dante Alighieri. Il consiglio comunale aveva, al tempo del sindaco Giuseppe Bellandi, approvato a fine luglio 2014 una delibera per la concessione dell’uso gratuito e della gestione dell’immobile alla Provincia che, a sua volta, la aveva messa a disposizione del Martini. All’evento era presente anche Bellandi: "Un bel traguardo raggiunto per la città".