Al via la stagione del Teatro Pacini. Undici appuntamenti di qualità con l’icona di stile Drusilla Foer

Pronta al via, al Teatro Pacini di Pescia, la stagione teatrale, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e ATP di Pistoia. Il programma prevede undici appuntamenti da novembre ad aprile. Ad apriro, giovedì 16 novembre alle 18, sarà ‘Italo Calvino 100: Marcovaldo’, sei storie in città lette e interpretate da Giuliana Colzi, Andrea Costagli e Dimitri Frosali, con la fisarmonica di Emiliano Benassai. Prestigioso come non mai il parterre di artisti, con nomi tra i più noti del panorama nazionale: sul versante teatrale, in un mix di testi contemporanei e grandi omaggi, interpreti ‘trasversali’, perfettamente a loro agio tra teatro, cinema e TV, come Fabrizio Gifuni, Elio Germano e Teho Teardo, Anna Della Rosa, Vanessa Scalera, Lunetta Savino e un’icona di stile come Drusilla Foer, tutti, ad eccezione di Lunetta Savino, per la prima volta sul palco del Pacini. Per la musica, i concerti di The Bass Gang. Prevista anche la sezione "A Teatro con la Scuola e la Famiglia", destinata agli studenti e ai più piccoli con le loro famiglie.

A presentare il cartellone, il sindaco Riccardo Franchi, l’assessore alla Cultura, Alina Coraci, il direttore artistico di ATP, Saverio Barsanti, e il direttore generale di ATP, Gianfranco Gagliardi. "Non nascondo la mia emozione - ha detto Franchi - nel dare il là a questa stagione, che si contraddistingue per alcune importanti novità, per un palinsesto molto ricco in un teatro storico. È la prosecuzione di un rapporto con l’ATP che vogliamo sviluppare, per far diventare il Teatro Pacini un punto di riferimento per la cultura di tutta la provincia e non solo. La proposta che abbiamo ricevuto ci fa venire i brividi. Siamo molto contenti di come è stata preparata questa stagione teatrale. Grazie ancora ad ATP, cui va innanzitutto il nostro plauso per il livello qualitativo degli spettacoli che saranno rappresentati a Pescia; mentre manteniamo infatti la formula della gestione diretta, andiamo parallelamente a consolidare la collaborazione con ATP, di cui siamo da sempre soci, e con la quale stiamo lavorando per far crescere sempre più l’offerta culturale del teatro pesciatino".

Entusiasta delle scelte presentate anche l’assessore Coraci, che ringrazia ATP e il gestore del Teatro, Battista Ceragioli, per il lavoro svolto. "Il cartellone parla da solo", commenta, prima di ringraziare anche l’Ufficio Cultura per "la preparazione e l’amore che sia Luigi Del Tredici che Patrizia Meloni mettono nel loro lavoro". Come, detto, l’amministrazione comunale ha deciso di proseguire con la formula della gestione diretta del teatro, consolidando la collaborazione con ATP. "Volevamo portare al Pacini spettacoli di alto profilo - spiega Gagliardi - prosa, musica, spettacoli per ragazzi, preceduti da un’anteprima che abbiamo voluto a Pescia, e che sarà una ulteriore occasione per lanciare la nostra proposta. Tutti spettacoli proposti in esclusiva al Teatro Pacini". La scelta fatta è di una politica di prezzi contenuta, ma seria, "perché seria è la proposta artistica", aggiunge il direttore generale di ATP. Non sono previsti abbonamenti, ma la formula ‘libero’, che consente di acquistare in anticipo, con un importante risparmio, gli ingressi non nominatici ad almeno cinque spettacoli. Per gli spettacoli musicali e alcune delle compagnie sono previsti, nel foyer del teatro prima dello spettacolo, gli incontri con i protagonisti, chiusi da un gustoso aperitivo.

Emanuele Cutsodontis