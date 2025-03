Al Teatro Verdi c’è ’Imbarazziamoci’

Una domenica con il divertimento per amico. Dalle 16.30, Giuseppe Ninno, alias Mandrake, porta in scena ’Imbarazziamoci’ al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Ninno si toglie le vesti del content creator per indossare i panni dell’attore comico, mostrando di possedere talento. ’Imbarazziamoci’, infatti, è un’esperienza teatrale particolare, interattiva: la platea viene coinvolta in scambi improvvisati e interazioni tutte da ridere, dinnanzi all’irriverente e spassoso mondo della famiglia Imbarazzi, con Mandrake unico protagonista che impersona tutti gli eccentrici personaggi del nucleo familiare. Ninno si distingue per il suo approccio umoristico intelligente e la sua capacità di far riflettere il pubblico.

Noto con lo pseudonimo artistico Mandrake, Ninno è un quarantenne influencer brindisino, conosciuto soprattutto per i suoi video comici e le parodie sui social media. Nato nel cuore della città pugliese, ha adottato il nome d’arte di Mandrake ispirandosi al personaggio interpretato da Gigi Proietti nel film Febbre da cavallo; il soprannome gli è stato affibbiato dai colleghi romani durante il suo lavoro come broker di scommesse nella Capitale.

Il successo di Mandrake è cresciuto costantemente nel tempo; nel 2023 è stato classificato al terzo posto della HypeAuditor dei tiktoker italiani. Nei suoi video social, Ninno interpreta una vasta gamma di personaggi, utilizzando filtri del viso.

Gianluca Barni