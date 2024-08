Al Sesana l’evento con i capolavori senza tempo di Battisti e Mogol

Lo spettacolo ’Emozioni: viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol’ è uno degli appuntamenti più interessanti ed attesi tra quelli programmati all’Arena Sesana Estate dell’Ippodromo di Montecatini Terme: è in calendario sabato 7 settembre con inizio alle ore 21, pochi giorni prima del ventiseiesimo anniversario della scomparsa del più grande cantautore italiano, diventando così un evento unico e irripetibile per ricordare il personaggio e le canzoni che hanno segnato la storia della musica leggera.

A offrire al pubblico momenti di grandi e partecipate emozioni, sarà Gianmarco Carroccia con le sue particolari interpretazioni dei successi del fortunatissimo sodalizio Battisti-Mogol, presentando una sorta di vera e propria biografia musicale e mettendo in risalto tutte quelle sfumature che si celano dietro ogni singolo brano.

Gianmarco Carroccia, artista molto apprezzato per la sua straordinaria capacità di reinterpretare le iconiche canzoni di Battisti, regalerà al pubblico del Sesana una serata di pura magia musicale, eseguendo ogni brano rigorosamente dal vivo, accompagnato da tre musicisti (chitarra, pianoforte e violino) senza stravolgerne la sua vera natura ma dando vita a una vera e propria interpretazione perfetta, coinvolgendo i presenti nei cori delle canzoni più popolari. Oltre che nella fisiognomica, Carroccia assomiglia molto a Battisti per il timbro della voce che gli ha permesso di interpretare le canzoni nel pieno rispetto dell’originale, facendosi apprezzare da Mogol con il quale portano avanti, da anni, il progetto ’Emozioni’ per tramandare un repertorio unico e inimita

Tutte e sette le corse al trotto in programma nella stessa sera saranno dedicate alla discografia di Lucio Battisti con l’appuntamento più importante che riprenderà il nome del concerto ’Emozioni’ e sarà lo stesso Gianmarco Carroccia a premiare i vincitori. I biglietti per la serata e per il concerto saranno in prevendita a partire dalle ore 9.30 di giovedì 5 settembre 2024 presso il box informazioni Snaitech collocato in piazza del Popolo al costo di 10 euro cadauno e gratis per gli under 18. Sarà possibile assistere allo spettacolo sia in piedi che seduti fino ad esaurimento dei posti. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Pinocchio 3000 per conto di Snaitech. Per info è possibile chiamare il numero 05721913547.