Al Ponte, prima farmacia con carico automatico

Installato il primo magazzino automatico in Valdinievole nella farmacia "Al Ponte" di Ponte Buggianese. Si tratta di un’importante innovazione che permette di rispondere in modo più rapido ed efficace alle richieste della comunità. "Per questo motivo ho pensato all’adozione di un magazzino automatico – afferma la dottoressa Manuela Cecchi, titolare della farmacia "Al Ponte", che ha da pochi giorni terminato di installare il nuovo robot – . Rovesciamo direttamente dal piano di lavoro i pacchi con i farmaci che, tramite uno scivolo, arrivano al magazzino automatico il quale li carica e li sistema autonomamente. In una fase successiva, grazie a due ascensori, i farmaci arrivano rapidamente e comodamente alle postazioni del banco", spiega ancora la titolare molto soddisfatta del suo investimento. In questo modo si ottimizzano tempi e risorse: il tempo che in precedenza veniva impiegato per il prelievo dei farmaci dalle cassettiere può essere ora dedicato all’accoglienza e al consiglio.