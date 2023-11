Al Parco di Pinocchio. Natale tra cuore e regali

Inizia il Natale con Pinocchio sabato 18 novembre a Collodi con la Casa di Mamma e Babbo Natale allestita nell’edificio storico ad ingresso del giardino storico, l’Accademia di Magia di Hogwarts (Harry Potter) nella struttura dove si trova anche la serra botanica, con il Grinch, Elsa e Anna e naturalmente con Pinocchio, la Fata Turchina e gli altri personaggi del racconto di Carlo Collodi. Green Partner per gli allestimenti verdi la Vannucci Piante. Una festa senza dimenticare le famiglie dei comuni alluvionati della Toscana: "L’ingresso per i bambini dei comuni toccati dalla calamità sarà gratuito e gratuite le attività, i giochi, i laboratori previsti, mentre per i genitori è previsto un biglietto ridotto. Per permettere a tutti di partecipare al Natale con Pinocchio la Fondazione ha anche deciso di non aumentato il biglietto di ingresso e mantenere tutte le opzioni sconto e le convenzioni" annuncia il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi.

I giorni di apertura saranno il 18-1925-26 novembre, tutti i giorni dal 2 al 10 dicembre, il 1617 dicembre, tutti i giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio. Con orario 10-17. I dettagli e i programmi sono consultabili sul sito www.pinocchio.it oppure si può telefonare o inviare un whatsapp al numero dedicato al Natale con Pinocchio 331.2098 223.

Allora, che cosa propone il Natale di Pinocchio? Partiamo dalla Casa di Mamma e Babbo Natale. È allestita nell’edificio storico di accesso al Giardino Storico di Villa Garzoni, è ispirata alle case del villaggio di Skansen in Svezia. All’ingresso ci troveremo in una piccola piazza del paese dove presentare il proprio pass alla dogana-poste degli elfi. Si entra poi nella casa della famiglia Claus. La prima stanza è quella dei giocattoli-studio di Babbo Natale, dove lo si potrà incontrare dalle 14.30. Dalla mattina in casa sarà presente Mamma Natale con la quale i bambini potranno cimentarsi nella preparazione dei suoi famosi biscotti di pan di zenzero. Infine una delle camere da letto della magica dimora.

La scuola di magia di Hogwarts. Allestita nell’edificio della serra botanica, ci sono l’aula di lezioni di incantesimi e di pozioni magiche, ovvero laboratori e dimostrazioni con Hermione e gli altri studenti delle casate di Potter; mentre nella serra ci sarà l’insegnante di erbologia, la professoressa Sprite.

Anche quest’anno il Grinch proverà a rubare il Natale. Sarà organizzato un gioco a squadre tra piccoli Grinch e piccoli elfi che si sfideranno gli uni rubare i doni di Babbo Natale, gli altri per salvarli.

Anna e Elsa (Frozen) introdurranno la baby dance di Natale, aiuteranno al Fata Turchina addetta al laboratorio di Natale e si occuperanno del trucca bimbi dei fiocchi di neve.

Pinocchio e gli altri personaggi della fiaba vi aspettano con le altre attività sempre al chiuso o al coperto: museo di giochi interattivi, giri su due giostre d’epoca del 1950 ancora funzionanti, spettacolo dei burattini, laboratorio delle cartoline di Natale. Infine, all’aperto ci sono poi due percorsi avventura per i bambini dai 5 ai 14 anni.