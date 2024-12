Al Caffè Storico del Tettuccio applausi per Tommaso Fanucci

Caffè Storico Tettuccio sold out per la presentazione del libro ’Scomodo. Il mio percorso a ostacoli’ (Felici Editore 2024) del montecatinese Tommaso Fanucci. Oltre 100 persone hanno seguito con interesse e sensibilità le parole di Tommaso, intervistato dalla giornalista Giovanna La Porta. L’evento, che aveva il patrocinio del comune di Montecatini Terme, è stato organizzato grazie all’ospitalità di Renzo Borelli con la collaborazione degli ’Angeli del Bello’. E’ intervenuta la giunta montecatinese al completo. Ad aprire l’incontro, il sindaco Claudio Del Rosso: "Tommaso è uno di noi, un grande montecatinese dal quale tutti dobbiamo prendere esempio per la sua forza e il suo coraggio. In particolare, dobbiamo ritenere Tommaso un modello da seguire, soprattutto per i nostri figli". "Sono emozionato, questo luogo è magico", ha detto il giovane scrittore. In pochi mesi il libro è già stato ristampato più volte e può essere acquistato all’edicola Vezzani.

La scuola esce un po’ ammaccata dal racconto di Tommaso. "Anche noi ci siamo sentiti spesso scomodi – ha detto la presidente degli ’Angeli del Bello’, Cinzia Silvestri – e abbiamo percepito scomodità nel mettere in gioco i ragazzi che cercano in qualche modo, come volontari, di rimediare i reati commessi e ci vengono affidati dal tribunale". Antonio Ciuffreda, presidente della Gometa Onlus, ha portato la propria personale testimonianza: "Sono cresciuto nelle scuole di Firenze negli anni Sessanta. Erano già preparati per l’inclusione e non ho mai riscontrato problemi".