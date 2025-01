"Ai medici di Pistoia e Pescia grazie per aiuto e vicinanza"

Parole di ringraziamento per la professionalità e la disponibilità dimostrati, da una paziente, L.L., che ci ha chiesto di mantenere l’anonimato, all’equipe che si è presa cura di lei, "quella degli ospedali di Pescia e Pistoia di cui è responsabile Maria Sciamannini, una struttura orientata al benessere dei pazienti – afferma –. Sono una 87enne che all’improvviso si è accorta di avere nel seno un ospite non gradito. Partendo dalla tempestività del mio medico, Marcella Bellomo, è iniziata una corsa che in poco più di un mese ha portato a rimuovere il carcinoma".

"Tutti i passaggi intermedi – prosegue la signora –, dalla visita senologica eseguita da Claudio Guerra, alla visita del chirurgo Federico Spolveri, all’operazione fino ai consulti per la prevenzione, Virginia Maragna e Marco Stefanacci, sono state svolte da persone, non personale, umanamente vicine, sempre col sorriso e parole di conforto, competenti, disponibili oltre ogni aspettativa. Ho apprezzato come l’equipe si è riunita per discutere il caso; penso sia la loro prassi, ma mi ha favorevolmente colpita".