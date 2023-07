Agrario, cinque docenti ’promossi’ Verso la stabilità della cattedra Il grazie del dirigente Panico

Per cinque docenti dell’istituto tecnico agrario Dionisio Anzilotti di Pescia è arrivato il superamento dell’anno di prova e adesso potrebbero entrare a far parte in pianta stabile dell’organico permanente della scuola. Nella scuola pesciatina si è infatti recentemente riunito il comitato di valutazione, presieduto dal preside Francesco Panico e formato da docenti già in ruolo e dai tutor che hanno seguito i colleghi neoimmessi, i quali nel corso dell’anno, oltre a svolgere la propria normale attività didattica, hanno dovuto seguire un percorso di formazione articolato in varie fasi, che prevedeva laboratori formativi, attività propedeutiche all’insegnamento, un corso di formazione online e momenti di osservazione tra pari.

E’ quindi una bellissima soddisfazione personale per i cinque docenti Martina Miceli (Lettere e Storia), Ambra Iannotta (Tecniche di rappresentazioni grafiche), Marco Ricciardi (itp di Informatica), Matteo Giusti (Scienze) e Sara Munno (Matematica), i quali hanno vissuto un anno dimostratosi particolarmente impegnativo.

Miceli, in particolare, ha detto come il colloquio finale, nel corso del quale ciascun tutor ha presentato il lavoro del collega neoimmesso e le varie attività svolte durante l’anno, è stato più un momento di festa che un esame: ci sono stati anche un piccolo rinfresco e i ringraziamenti del preside Francesco Panico per il grande lavoro svolto da tutti gli interessati.

R.M.