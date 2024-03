Aggressioni ai medici. Il presidio

Il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario e agli assistenti sociali acquista proporzioni da vera emergenza nazionale. La funzione pubblica Cgil mantiene alta l’attenzione su questo tema organizzando per oggi, giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, un presidio di denuncia e sensibilizzazione presso il presidio ospedaliero di Pescia dal titolo ’Prendiamoci cura di chi ci cura’. Nel corso dell’iniziativa verranno presentate le 10 proposte per lavorare in sicurezza. Negli ultimo 5 anni, l’Inail ha registrato oltre 12.000 casi di infortunio sul lavoro legati a violenze, aggressioni e minacce, con una media di circa 2.500 incidenti all’anno, di cui il 75 % riguardano le donne. Il fenomeno è presente anche nella provincia di Pistoia, nel 2023 rispetto al 2022 non sono diminuiti gli infortuni derivanti da aggressione.