Aggredisce disabile per rapinarlo

Pescia, 12 ottobre 2021 - Ha tentato di sfilare l’orologio a un anziano che stava tornando a casa con il suo fedele cagnolino, a bordo di una carrozzina elettrica. Il fatto è avvenuto ieri, a Pescia, nella zona di via degli Orti, nell’area dei parcheggi condominiali. L’anziano era appena arrivato con la sua automobile e stava scendendo sulla carrozzina, per rientrare in casa con l’animale.

La donna ha tentato di sfilare con destrezza l’orologio dell’uomo, ma è riuscita solo a farlo cadere per terra. Per fortuna, in quel momento, stava passando una coppia di ragazzi che si è avvicinata alla vittima e all’autrice del reato. La donna, che secondo i testimoni parlava con accento straniero è fuggita subito, salendo a bordo di un’automobile.

L’anziano, per fortuna, non ha riportato ferite gravi, ma solo qualche escoriazione dovuta alla caduta. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Pescia. Gli autori di reati predatori adocchiano con una certa facilità le persone anziane e più deboli. Per questo motivo, sarebbe bene riuscire a tutelare meglio le potenziali vittime per evitare aggressioni del genere. Da.B.