Addio alla figlia di Franco Natali: "Linda una madre meravigliosa"

Le figlie erano tutta la sua vita. La Valdinievole piange la scomparsa, ad appena 48 anni, di Linda Natali, madre di due ragazzine di 14 e sei anni, e figlia di Franco, uno dei pilastri della storia del basket montecatinese. La donna è venuta a mancare in seguito a una lunga malattia. Linda era nata nel 1976 a Bologna, dove il padre Franco, uno dei migliori prodotti di sempre del vivaio del Montecatini Sporting Club, aveva giocato, prima nel settore giovanile e poi in prima squadra, nella Virtus, allora allenata dal mitico Dan Peterson. Linda era poi tornata a vivere in Valdinievole, insieme al padre e alla madre Donatella. Franco, proprio in quel periodo, di uno degli artefici della promozione del Montecatini Sporting Club in serie B, rimanendo in campo fino all’arrivo di Montecatini, nella serie superiore. Veniva da Rimini, allora in A2, si era distinto tra i migliori realizzatori. A Montecatini, Franco Natali ha poi ricoperto un ruolo da dirigente, collaborando con il fratello Gino, general manager poi protagonista con l’Olimpia Milano e la Virtus Roma.

Linda seguiva le figlie anche nel mondo scolastico, dove era apprezzata dai docenti e dagli altri genitori per il suo impegno appassionato. La comunità dell’Istituto Bernardo Pasquini "si unisce nel dolore per la scomparsa di Linda Natali, membro stimato del nostro consiglio di istituto. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo spirito collaborativo resteranno sempre vivi nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore".

Anche il mondo del basket è partecipe a questo difficile momento. Fabo Herons Montecatini "si unisce al grande dolore della famiglia Natali per la scomparsa di Linda, figlia dello storico atleta e dirigente rossoblù Franco Natali". La T Tecnica Gema "si unisce al dolore della famiglia Natali porgendo le più sentite condoglianze per la scomparsa della cara Linda. Un grande abbraccio in questo terribile momento". La Libertas Livorno 1947 "si unisce a questo grande dolore e abbraccia la famiglia Natali in questo terribile momento".

Daniele Bernardini