Acquedotto e fognature. La mappa dei lavori. Modifiche alla viabilità

Il Comune ha emanato alcune ordinanze, con modifiche temporanee alla circolazione, per lavori all’acquedotto e alle fognature. Dal 22 al 31 agosto, e comunque a fine lavori, in orario continuato, è previsto il divieto di sosta, con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, in via Merlini, tratto da via Tevere dal civico dal numero 35 di via Merlini, su entrambi i lati, il divieto di transito in via Merlini, tratto da via Tevere a via Cairoli, eccetto i residenti in questo tratto (compresa via Calamandrei, e il divieto di transito in via Ticino, eccetto i residenti in questa strada (con accesso consentito da via Serchio). Qualora la segnaletica temporanea da apporre si riveli contrastante con quella permanentemente è obbligatorio oscurare quest’ultima in favore della prima. Tale necessità permane per il tempo strettamente necessario di vigenza del presente provvedimento. Il Comune ha stabilito anche il divieto di sosta su entrambi i lati per tutte le categorie di veicoli, dal 2 al 6 settembre, con orario continuato, con idonea segnaletica stradale correttamente installata, in via Garibaldi, all’altezza del numero 55. Nel caso di occupazione del marciapiede per l’intera larghezza o comunque con larghezza residua libera inferiore a un metro, devono essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti, per tutelare la pubblica incolumità dei pedoni, nonché della sicurezza della circolazione stradale. Qualora i lavori si concludessero in anticipo è fatto obbligo alla ditta di darne comunicazione alla polizia municipale. Il Comune ha emesso un’ulteriore ordinanza che prevede il restringimento della carreggiata con senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione forzata, dal 2 al 6 settembre, in orario continuato, con idonea segnaletica stradale correttamente installata in via Mascagni dal civico 12 al civico 14, per una occupazione di suolo pubblico. In deroga a quanto prescritto dall’ ordinanza è consentita la sosta dei mezzi dI Acque spa o da altra ditta da questi delegata durante le operazioni di lavoro.

Da.B.