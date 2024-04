"Abbiamo messo i nostri locali a disposizione delle autorità Asl"

"I fatti di questa notte ci hanno provato come imprenditori e come famiglia, che da oltre cinquanta anni si occupa di ospitalità, con dignità e con capacità. Abbiamo messo i locali a disposizione delle autorità sanitarie competenti". La famiglia Guelfi, titolare del Grand Hotel Nizza et Suisse, è molto provata dai fatti avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì, che hanno visto il coinvolgimento di 52 persone, ospite della struttura ricettiva. Nicola, il figlio più grande che segue l’azienda di famiglia, ieri mattina è stato vicino in ogni attimo ai clienti dell’albergo colpiti dall’improvviso malore.

Ha trascorso una giornata davvero dura l’albergatore, dopo il viavai di ambulanze davanti al suo albergo. La via principale di Montecatini, quella del periodo d’oro del termalismo, è diventata lo scenario di un’emergenza sanitaria, un vero colpo al cuore per chi lavora nel settore dell’accoglienza e da troppo tempo attende il rilancio cittadino. Guelfi è sereno e attende la risposta ufficiale dell’Asl sulle cause dei fatti. "Aspettiamo i risultati delle analisi da parte delle autorità competenti – prosegue il titolare del Nizza et Suisse - che da un primo verbale rilevano un ambiente idoneo e ben tenuto. Da decenni, abbiamo un fornitore autorizzato e specializzato nella distribuzione alberghiera, e conosciamo perfettamente le regole di igiene e di conservazione degli alimenti a regola d’arte, per cui attendiamo sereni il responso delle analisi. È chiaro che non si deve saltare a conclusioni affrettate, perché non è chiara la dinamica, che, ripeto, riguarda solo alcuni dei nostri ospiti di ieri sera. Ci auguriamo che sia fatta presto luce sull’accaduto".

I malori che hanno colpito gli ospiti dell’albergo hanno destato profonda impressione anche tra i titolari delle altre strutture ricettive cittadine, dispiaciuti per quanto avvenuto.

Da.B.