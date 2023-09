"A Montecatini: Musica e Cavalli per Ricordare Lucio Battisti"

Una serata di pensieri, parole, musica e cavalli. Stasera al Sesana riunione di corse nel nome di Lucio Battisti, il grande cantautore scomparso 25 anni fa, il 9 settembre del 1998. I cavalli furono importanti nella vita di Battisti. Fu l’amico Mogol a convincerlo a fare poco prima di scrivere ’Emozioni’, nel giugno del 1970, un viaggio che per l’epoca fu rivoluzionario, da Milano a Roma, a cavallo. Mogol sapeva già cavalcare, Battisti cominciò a prendere lezioni dal barone Alber Moyersoen, uno dei grandi degli sport equestri in Italia, padre del campione Filippo.

Stasera, oltre ai premi delle corse intitolati ai più famosi titoli delle sue canzoni, il pubblico potrà assistere nell’area spettacoli anche al concerto dal vivo della cover band ‘Innocenti Evasioni’ dalle 21. Come sempre lo staff di animazione è pronto ad accogliere i bambini che vogliono divertirsi ai gonfiabili, in sella alla mountain-bike, alla postazione di truccabimbi o all’area in cui c’è la baby-dance. Oppure assistere ad un film commedia all’italiana al Cinema sotto le stelle del Sesana; per i buongustai sarà aperto il ristorante panoramico, il chiosco bar a bordo pista oltre ai food-truck.

In pista, invece, si parte prima, alle 20.30 e con sette prove, anticipate alle 20 e 20.10 con le due prove di qualifica per i cavalli di 2 anni. Il clou tecnico della serata lo troviamo alla terza corsa per il premio Innocenti Evasioni Cover Band Lucio Battisti, una prova condizionata per i puledri di due anni in cui c’è molta curiosità per Freeway Bi, dopo l’ultima vittoriosa e convincente prestazione cesenate.

Nella maiden, per il premio Il Mio Canto Libero (sesta corsa), il punto fermo è quel Flamboyant WF, reduce da un secondo posto a sensazione, nella sua ultima apparizione locale, quando ha avvicinato in arrivo un cavallo stimato come Fisic Du Rol.