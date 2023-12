A fuoco una spazzatrice. Fiamme alte, paura in centro. Decisivi i vigili del fuoco

Ieri pomeriggio attorno alle 15, nella centrale Piazza IV Novembre, all’inizio di via Santa Brigida, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco una spazzatrice di Alia, andata completamente distrutta dal fuoco.

Le fiamme, oltre al mezzo, hanno arrecato danni a un edificio posto in prossimità dell’incendio. La spazzatrice stava lavorando per pulire la strada dove fino ad un’ora prima si era svolto il mercato settimanale del venerdì. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente del mezzo è stato veloce a scendere, evitando di essere avvolto dalle fiamme. La paura tra la gente è stata comunque grande.

A quell’ora in piazza erano presenti tante persone che hanno assistito in diretta all’evento. Il rogo è si è scatenato a pochi metri dal frequentato bar Sandro Vero e dalla piazza IV Novembre. Fa una certa impressione vendere le fiamme così alte, che oltre ad avvolgere il mezzo, hanno toccato la parete della casa. Al piano terreno dell’edificio sono andati in frantumi alcuni vetri.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini, supportati da un’autobotte proveniente dalla sede centrale, grazie al loro tempestivo intervento hanno evitato la propagazione dell’incendio alle vicine attività commerciali. Nel volgere di poco tempo sono riusciti a domare le fiamme e ad arrestare la loro corsa. In attesa della messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, che hanno pure ripulito la via negli ultimi metri percorsi dalla spazzatrice dopo il propagarsi del rogo, le forze dell’ordine hanno chiuso la strada.

m.m.