A cento anni dalla nascita di monsignor Egisto Cortesi

Il 23 gennaio del 1925 veniva al mondo Monsignor Egisto Cortesi. Per ricordare i cento anni della sua nascita, la Propositura di San Michele Arcangelo di Ponte Buggianese, assieme alla delegazione di Pistoia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e all’Accademia Collegio De’ Nobili, organizza per questo sabato una serie di iniziative, patrocinate dal Comune di Ponte Buggianese. Il primo incontro per ricordare Monsignor Cortesi, sarà la Santa Messa in suffragio presso la Chiesa Parrocchiale, con inizio alle ore 18. Durante la celebrazione ci sarà anche una raccolta di offerte, a favore delle opere del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Alle ore 19 ci sarà un incontro presso Casa Emma, in cui verranno ricordate vita ed opere del Monsignore nato cento anni fa, e venuto a mancare il 12 ottobre 2010.

Nominato sacerdote nel 1948, Monsignor Cortesi diventa Segretario della Curia Vescovile di Pescia nel 1951, stesso anno in cui riceve l’incarico di cappellano della Parrocchia di Borgo a Buggiano. Dodici mesi dopo arriva a Ponte Buggianese, dove diventa Proposto e dove ha festeggiato nel 2002 mezzo secolo di ministero. Laureato nella facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Lateranense, ed insignito del titolo di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana, monsignor Cortesi è stato anche cappellano d’onore di Papa Paolo VI, e canonico della Cattedrale di Pescia, oltre che giudice del Tribunale Regionale Etrusco. Ha anche diretto e coordinato il settimanale ’La Voce di Valdinievole’ ed è stato un valido organista e compositore di musica religiosa.

Simone Lo Iacono